الحلقة الخامسة لـ «حكيم باشا» تشهد خطف ابن مصطفى شعبان

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، بعد عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى السابعة والربع مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم يتم عرضها لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى التاسعة والنصف مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة.

جاء في بداية أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكيم باشا"، ظهور نتيجة تحليل DNA، والتي كانت إيجابية وعرف "حكيم- مصطفى شعبان" بأن الولد هو ابنه.

وذهب "حكيم- مصطفى شعبان" لزوجته "صفا- هاجر الشرنوبي"، في منزل والده بعد أن تركت القصر، وسألته عن الولد اذا كان ابنه أم لا وقال "حكيم- مصطفى شعبان" لها بأنه ابنه ففرحت وقالت له له أن ولده هيبقى مثل ولدها بالظبط.

كما جاء ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكيم باشا"، خطف "شبل- أحمد عبد الله محمود" لابن "عسل- شيماء عباس"، كنوع من الضغط عليها حتى توافق على خطف ابن "حكيم- مصطفى شعبان" وتسليمه لشبل- أحمد عبد الله محمود".

انتهت الحلقة، على ذهاب "عسل- شيماء عباس" إلى غرفة "غزل- دينا فؤاد" لتقوم بخطف الولد من جانب والدته التي كانت نائمة، وانتهت الحلقة على ذلك.

«حكيم باشا» بطولة النجم مصطفى شعبان ويشاركه كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.