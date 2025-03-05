رئيس اتحاد الرماية: قائمة ياسر إدريس قادرة على تحقيق طموحات المصريين

أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية والمرشح لمنصب السكرتير العام في انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية، أن قائمة المهندس ياسر إدريس تمتلك القدرة على تحقيق آمال وطموحات المصريين في الفترة المقبلة وحتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار حسني إلى أن القائمة تضم مجموعة من الأسماء المحترفة ذات الخبرات الواسعة في المجال الرياضي، مما يؤهلها لقيادة المنظومة الرياضية بنجاح خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أن رؤية القائمة تختلف عن الفترة السابقة، التي سبقت أولمبياد باريس 2024، حيث تسعى إلى تطوير الرياضة بأساليب جديدة ومتعددة، مع التركيز على الجانب الفني في إعداد الأبطال الأولمبيين، إلى جانب توفير الدعم المالي اللازم لتحقيق الإنجازات.

يُذكر أن قائمة المهندس ياسر إدريس تقدمت بأوراق ترشحها يوم السبت الماضي مع فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية للدورة 2024-2028.

تضم القائمة كلًا من: المستشار محمد مصطفى لمنصب النائب الأول، والدكتور إسماعيل شاكر لمنصب النائب الثاني، واللواء حازم حسني سكرتيرًا عامًا، والأستاذ محمد مطيع سكرتيرًا عامًا مساعدًا، واللواء شريف القماطي أمينًا للصندوق.

أما مقاعد العضوية، فتضم كلًا من: محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن طارق السعيد، أيمن علي، واللواء مجدي اللوزي.