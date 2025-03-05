مباحثات عسكرية بين لبنان وفرنسا.. وقائد الجيش اللبناني يتفقد قاعدة بالبقاع

بحث قائد الجيش اللبناني بالإنابة اللواء الركن حسان عوده، في مكتبه، مع رئيس مركز التخطيط وإدارة العمليات CPCO التابع لوزارة الدفاع الفرنسي العميد فيليب مونتنون، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في لبنان العقيد برونو كوستانتيني، سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.

وفي سياق ميداني، تفقد قائد الجيش اللبناني، قيادة فوج التدخل السادس في قاعدة رياق الجوية بالبقاع، واجتمع بالضباط والعسكريين، داعيا إياهم إلى "الحفاظ على الجهوزية خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، في ظل الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي"، مثنيا على "جهودهم وتضحياتهم".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قائد الجيش، حضر مناورة بالذخيرة الحية نفذتها عناصر من الفوج، وبعدها، تفقد أحد مراكز الفوج في منطقة نيحا – زحلة، حيث أكد للعسكريين "أهمية التحلي بالإرادة والصمود لتجاوز التحديات القائمة".