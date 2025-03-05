حملات موسعة لمصادرة الألعاب النارية المحظور تداولها أو بيعها بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية تموين الشرقية بشن حملات موسعة على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات ، ومصادرتها على الفور وتحرير محاضر لأصحابها مؤكداً ضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين وخاصة الشباب والأطفال.

من جانبه قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع إدارة تموين ديرب نجم بشن حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقوموا ببيع الألعاب النارية، واسفرت تلك الحملات عن ضبط ما يقرب من 2000 صاروخ ومفرقعات ناريه بأشكال وأحجام مختلفة ، وتم تحرير محاضر لأصحابها المخالفين حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينه منيا القمح حملة مكبرة على المحال التجارية، وأثناء المرور الميداني تلاحظ وجود أحد الأفراد يفترش ببضاعته بالشارع العام لبيع الألعاب النارية ، وعلى الفور تم التحفظ على جميع الألعاب النارية الموجودة وتم مصادرتها فوراً .

وقاد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالحي وتم المرور على المحال التجارية لضبط الألعاب النارية وتم تحرير ١١ محضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما قاد ايهاب خاطر رئيس مدينة القرين حملة لضبط أصحاب المحال مروجي الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها من الألعاب تمثل خطر داهم على سلامة وأرواح الشباب والأطفال، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الألعاب النارية وتم ومصادرتها وتحرير محاضر للمخالفين بمعرفة إدارة تموين القرين.

ويهيب المحافظ بالأهالي ضرورة توعية أبناءهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم ، مؤكداً أننا جميعاً تقع على عاتقنا المسئولية المجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع..

وأكد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مدار الساعة لضبط التجار الذين يروجون لتلك الألعاب الخطرة، ومصادرتها علي الفور وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة دون تهاون لتحقيق الإستقرار والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.