مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب قد يعيد المساعدات لأوكرانيا حال ترتيب محادثات سلام

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، سيدرس إعادة المساعدات لأوكرانيا في حالة ترتيب محادثات سلام واتخاذ تدابير لبناء الثقة.

وأضاف والتز في تصريحات أوردها موقع (يو إس نيوز) الأمريكي أن الرسالة التي وجهها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى ترامب أمس، والتي أعرب خلالها عن استعداده للجلوس إلى طاولة التفاوض؛ تعد "خطوة أولى جيدة وإيجابية".

وأشار إلى أن المسئولين يجرون نقاشات حول موعد وموقع وفريق التفاوض الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الحرب، موضحًا أنه تجرى نقاشات بالفعل بشأن إجراءات بناء الثقة وأنها ستعرض بعد ذلك على الجانب الروسي، إلا أنه لم يذكر ماذا ستكون هذه الإجراءات.

ولفت المستشار الأمريكي إلى أن واشنطن تحتاج إلى التأكد من أن كلا الجانبين يتفاوضان بصدق لتحقيق سلام جزئي ثم دائم.