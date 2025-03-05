"الرقابة الصحية" تعلن اعتماد 12 منشأة صحية بالمحافظات وفق معايير "GAHAR"

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول ١٢ منشأة صحية جديدة على الاعتماد من GAHAR ، من ضمنهم مستشفي أهل مصر للحروق بالقاهرة، ومركز الأورام التابعة لمستشفيات جامعة المنصورة - بالدقهلية، وكذلك مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم - المنوفية ، بالإضافة إلى تجديد اعتماد المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.

شملت قرارات اللجنة كذلك نجاح ثلاث منشآت صحية جديدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي أسوان والسويس، في الحصول على شهادة الاعتماد، وهي:

- وحدة طب أسرة القبانية - بأسوان

- وحدة طب أسرة العتمور المستجد- بأسوان

- مركز طب أسرة الايمان - بالسويس



كما وافقت اللجنة على منح شهادة الاعتماد لأربع منشآت صحية خاصة، بالأقصر والإسكندرية وبورسعيد واسوان

وتضمنت قرارات اللجنة كذلك اعتماد مستشفى صدر كوم الشقافة - بالاسكندرية، إلى جانب مركز طب أسرة سعود- بالشرقية ، ومركز طب الهناجر بالقاهرة والتابعين لوزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن حرص المنشآت الصحية - بمختلف قطاعاتها - على الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار"،، يعد خطوة أساسية تسهم في تعزيز التكامل داخل كافة قطاعات المنظومة الصحية، وصولا إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان بناء مستقبل صحي آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وتابع د. طه بأن قرارات اللجنة العليا للاعتماد - اليوم - قد شملت منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، وكذلك نجح القطاع الأهلي والخاص والجامعي في حصول بعض منشآته علي الاعتماد.

هذا بالإضافة إلى عدد من المنشآت التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وهو ما يعكس انضمام مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات الصحية، من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات وصيدليات ووحدات رعاية أساسية إلي قاطرة المنشآت الصحية التي تعمل علي توفير أعلي درجات الأمان والتميز في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن حصول المنشأة الصحية على شهادة الاعتماد الصادرة عن " جهار"، يعكس حرصها على تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة، ضمن بيئة عمل منظمة تعتمد على أفضل الممارسات السريرية والإدارية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء الطبية، وتحسين تجربة المرضى، بما يتماشى مع أهداف الارتقاء بالقطاع الصحي المصري وتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

وأضاف، أن التزام مختلف المنشأت الصحية بتطبيق معايير الجودة في الرعاية الصحية ليس رفاهية، بل هو ضرورة أساسية لضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمة الصحية والمجتمع ككل



للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية: https://shorturl.at/

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt