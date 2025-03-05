تعرف على تشكيل بتروجيت أمام غزل المحلة في الدوري

أعلن سيد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق بتروجيت، اليوم الأربعاء، نظيره غزل المحلة على ملعب استاد الكلية الحربية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء.

يحتل بتروجيت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الخامس عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل بتروجيت ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - أحمد بحبح - حامد حمدان - توفيق محمد

خط الوسط: رشاد المتولي - مصطفى الجمل - أدهم حامد

خط الهجوم: جابريل شيكودي - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.