من أجل صيام صحى لكبار السن.. احذر الأطعمة المقلية والمسبكة والمخللات والحلويات

قدمت الدكتورة مروة شعير استاذ مساعد بقسم التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن بعض النصائح التي يجب اتباعها من كبار السن، في حالة السماح لهم بالصيام من قبل الطبيب المعالج، من أجل صيام آمن وصحي لكبار السن، ولتجنب حدوث أي مضاعفات.



يراعي الحرص على متابعة تناولهم الماء وتقديم عصائر الخضروات والفواكه لهم كعصير الجزر أو الفراولة بالإضافة لعصير الليمون مع مراعاة عدم الإكثار من السكر، فيفضل أن تقدم بدون سكر أو سكر خفيف أو بدائل سكريات طبيعية كسكر الاستيفيا، وألا يزيد علي كوبين يوميا.

وكذلك الكركديه والخروب والدوم، بالإضافة إلى بعض المشروبات الدافئة الخالية من الكافيين كالحلبة والشمر والكراوية والنعناع وغيرها وأيضا يراعى تقديم مج شوربه قليلة الدهون على الإفطار.

الإمساك: قد تزداد هذه المشكلة مع الصيام، لذلك يراعى تقديم التمر الرطب من حبة إلى حبتين وذلك على الإفطار، وتقديم حبتين من القراصيا كسناكس بين الإفطار والسحور، مع مراعاة تقديم الخس أو الكابوتشي وشوربة الخضروات، ويمكن أن تكون حبة البطاطس المسلوقة أو البطاطا اختيار صحي كبديل من البدائل الغذائية في الوجبات الرئيسية أو السحور أو السناكس أثناء تخطيط الوجبات الغذائية .

مشاكل التغذية عند المسنين والتغلب عليها

فقدان الشهية وعدم تقبل الطعام: لذلك يجب تقديم الطعام في أطباق ذات شكل جذاب وألوان فاتحة زاهية، وتكون الوجبة ذات ألوان متنوعة ومقدمة بطريقة جذابة وبكميات قليلة، ويقدم الطعام في صورة وجبات صغيرة من ٤ إلى ٥ وجبات من الإفطار إلى السحور.

صعوبة المضغ والبلع: يراعى تقديم الخضروات والفواكه في صورة سلطات مقطعة صغيرة أو مضروبة في صورة عصائر وشوربات لينة يراعي اختيار الأرز أو البطاطس المسلوقة أو الفريك كاختيار صحي للكربوهيدرات، أما البروتينات فيفضل أن تقدم في صورة كفتة كأنواع كفتة اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو العدس أو شرائح البيض.

صعوبة تذوق الطعام: يصاحب هذه الحالة رغبة في تناول المزيد من الملح والمخللات لذلك يراعي استخدام القليل من الملح؛ ولا يتعدي الملح المضاف عن ٥ جرامات يوميا ، فيدعم الطعام بإضافة الليمون وأيضا يمكن إضافة ورق اللورا، والقرفة، والزنجبيل، والقرنفل والسماق وهى بهارات صحية تضيف للطعام نكهة ومذاقا مميزا.

وهناك بعض الأطعمة يجب الحذر منها، وهي الأطعمة المقلية والأطعمة المسبكة والمخللات والحلويات واللحوم المصنعة والعصائر عالية السكر وسريعة التحضير والعرقسوس وذلك لضمان صيام آمن .

ولا ننسي النشاط الجسماني فلابد من ممارسة المشى لضمان صيام آمن لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق أو بعض تمارين السويدي الخفيفة أو اليوجا أثناء الجلوس في حالة صعوبة الحركة.

