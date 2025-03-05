المفتي يوضح حكم زكاة المال وأهميتها في الإسلام

عرف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، زكاة المال بأنها أحد أركان الإسلام الأساسية، مؤكدًا أهميتها ومكانتها العظيمة في الشريعة الإسلامية.

وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زكاة المال تمثل أحد أركان الإسلام، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».

وأضاف الدكتور نظير عياد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بوضوح إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، و لأهميتها قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة".

وأشار المفتي إلى أن من يقيم الصلاة ولا يؤدي الزكاة فلن يتقبل منه، وكذلك العكس، لأن الزكاة هي النصاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء وفاءً لنعم الله عليهم، و تحقيقًا للتكافل والعدالة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي.