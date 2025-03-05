منتدى بطرسبرج الاقتصادي 2025 ينطلق في يونيو بمشاركة عربية ودولية

أعلنت سفارة روسيا موعد انعقاد منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ28، والذي يعقد في سانت بطرسبرج خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025، تحت رعاية الرئيس الروسي، الذي يحرص على حضوره سنويًا.

يُعد المنتدى أحد أبرز المنصات الاقتصادية العالمية، حيث يجمع نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والاقتصاد العالمي.

شهد المنتدى في 2024 حضورًا عربيًا لافتًا، حيث كانت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من بين أكبر الوفود المشاركة، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وروسيا.