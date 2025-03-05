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الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

منتدى بطرسبرج الاقتصادي 2025 ينطلق في يونيو بمشاركة عربية ودولية

منتدى بطرسبرغ الإقتصادي
منتدى بطرسبرغ الإقتصادي الدولي
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أعلنت سفارة روسيا موعد انعقاد منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ28، والذي يعقد في سانت بطرسبرج خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025، تحت رعاية الرئيس الروسي، الذي يحرص على حضوره سنويًا.

يُعد المنتدى أحد أبرز المنصات الاقتصادية العالمية، حيث يجمع نخبة من قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والاقتصاد العالمي.

شهد المنتدى في 2024 حضورًا عربيًا لافتًا، حيث كانت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من بين أكبر الوفود المشاركة، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وروسيا.

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