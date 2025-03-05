الطلائع يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

فرض فريق طلائع الجيش التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: وسام أبوعلى، جراديشار.

تشكيل طلائع الجيش

ويبدأ فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - أحمد علاء - محمد فتح الله

خط الوسط: خالد عوض - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد

خط الهجوم: رجب عمران

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو طارق - أحمد الشيخ - عماد فتحي - عماد معوض - أحمد سمير - محمد هاني - محمد بسيوني - معاذ الحناوي - فارس حاتم.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي وطلائع الجيش إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه أحمد لطفي كحكم مساعد أول، وشهاب راشد كحكم مساعد ثاني، ومحمود رشدي كحكم رابع، ويتولى عبدالعزيز السيد إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه علاء صبري.