خليل أبوكرش: هناك قرار عربى موحد لدعم إعمار غزة دون تهجير

قال د. خليل أبوكرش، الباحث بالمركز الفلسطيني للبحوث، إن القمة العربية الطارئة بالقاهرة التي أقيمت أمس، في ظل الحشد والدعم العربي والدولي والإسلامي لكل ما يطرح فإن هذا يعنى أن هناك قرارًا عربيًا بحضور العالم العربي بحضور العالم الإسلامي وبحضور أيضًا الشركاء الأوروبيين والمنظومة والمؤسسة الدولية.

وأضاف أبوكرش، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الإجماع يقول إنه وفقًا للخطة والتصور المصري هذا التصور الذي يمكن من خلال إذا ذهبنا إلى أرض الواقع وإلى عملية التطبيق أن ينجح في منع التهجير وأن ينجح في إعادة بناء ما دمرته هذه الحرب وأن يعيد فتح الأفق السياسي وهذا أيضًا مهم، مؤكدًا أن كل ما جرى في القاهرة بالأمس هو رسالة دعم وصمود وإسناد للمشهد الفلسطيني وللحالة الفلسطينية.

وأوضح، أن إسرائيل لا تريد لهذه الحرب أن تتوقف ويسعى نتنياهو وإئتلافه المتطرف بكل الأشكال إلى إعادة الحرب والمواجهة مرة أخرى، فاليوم في حفل تنصيب رئيس هيئة الأركان الجديد في إسرائيل إيال زامير حضر نتنياهو وقال بشكل واضح لرئيس الأركان أن السقف الذي ستبدأ منه مما انتهى فيه هرتسي هاليفي وبالتالي هو يعطيه رسالة قوية مرتبطة بالحرب والعدوان مرة أخرى.