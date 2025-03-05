ياسر البخشوان: القمة العربية قدمت خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن القمة العربية عكست الموقف المصري الثابت والرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، وقدمت خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية.

وأضاف “البخشوان”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، أن توقيت القمة العربية الطارئة في غاية الأهمية، من أجل الخروج بموقف عربي موحد دفاعًا عن القضية الفلسطينية والحد من الاستفزازات الإسرائيلية، والخروقات المستمرة للهدنة، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية أكدت على ثوابت الموقف المصري فيما تُعد خطة إعمار غزة خارطة طريق لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مخرجات القمة العربية أظهرت تضامنًا عربيًا واضحًا وقويًا تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن القمة العربية أكدت على الثقل السياسي والدبلوماسي للدولة المصرية، فضلًا عن التأكيد على دورها المحوري في قيادة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة؛ خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تُمثل القضية المركزية للوطن العربي، مؤكدًا أن الموقف المصري واضح منذ البداية والمُتمثل في رفض أي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، مع التأكيد على دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وأكد أن القيادة السياسية تبذل جهودًا مضنية متواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ودعم عملية إعادة الإعمار، ولكن دون المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد على الأرض، موضحًا أن القمة العربية عكست الرؤية الواضحة والثابتة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وعبرت عن موقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن تأكيدها على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومطالبة الرئيس السيسي بالتصدي لمحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ودعوته لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل؛ ما يؤكد على حرص مصر على تقديم حلول عملية وشاملة لدعم الشعب الفلسطيني.