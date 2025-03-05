الحلقة الخامسة من “وتقابل حبيب”.. نيكول سابا تتسبب في أكبر أزمة لخالد سليم

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "وتقابل حبيب" أحداثُا مثيرة بدأت بالحادث الضخم الذي تعرضت له عائلة أبو العزم وانتهت بأزمة أسرية ضخمة.



شهدت الحلقة دخول "رقية العسكري" في حالة من الحزن بسبب تواجد زوجها "يوسف" مع زوجته "ليل" في رحلة أسرية بعيدًا عنها وشعورها بأنها كانت الأجدر بهذه الرحلة، وبعد الحادث الذي تعرض له يوسف وشقيقه فارس، بدأ موقفها الحاد في التراجع، وحاولت احتواء يوسف والتأكيد على أن مصلحته وراحته النفسية والأسرية ستكون معها حين يطلق زوجته "ليل" وأن عليه أن يربي ابنهما بينهما.





وفي نهاية الحلقة وأثناء تواجد يوسف عند رقية في منزلها، تشاهد ليل خبر وفاة صديقه عادل الذي كان من المفترض أن يكون عنده في نفس الوقت، وعند اتصال ليل بيوسف أثناء تواجده مع رقية العسكري يكذب ويقول لها إنه مع صديقه عادل ويتحدث معه الآن؛ لتقول له أن عادل قد توفى وتكتشف خيانته مع "رقية" نيكول سابا.



مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي و أنوشكا وكريم فهمي ومحمود ياسين وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.