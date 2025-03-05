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الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة أعمال إنشاء مزرعة دواجن بدون ترخيص بقرية الجمهورية في الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طاميه برئاسة سالم فتيح رئيس المركز والمدينة، بإزالة جزئية لمزرعة دواجن مقامة على أرض زراعية بناحية قرية الجمهورية، على مساحة 300 مترا تقريبًا، وذلك بإشراف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. 


وقال رئيس مجلس المدينة: بأنه تم مصادرة كافة المعدات والخامات المستخدمة في الإنشاء وعمل ازالة جزئية لحين فك الأعمال المخالفة


وأضاف : نعمل على فرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن مصر الغذائى من خلال تشكيل لجنة متخصصة من مجلس المدينة والزراعة وحماية الأراضى للمرور على كل مناطق المدينة وقرى الوحدات القروية وخاصة المناطق مترامية الأطراف لرصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء وتنفيذ الإزالة الفورية فى مهد الشروع لارتكاب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين دون وساطة أو محسوبية حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

وناشد رئيس مجلس المدينه جموع المواطنين بالمركز والمدينة بعدم مخالفة القوانين بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

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رئيس مدينة طامية محافظة الفيوم قرية الجمهورية بمركز طامية إنشاء مزرعة دواجن بدون ترخيص بقرية الجمهورية أهالي مركز طامية