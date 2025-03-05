بيراميدز يتقدم على سيراميكا بهدف مصطفى فتحي في الشوط الأول

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره سيراميكا في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 39 من ضربة جزاء.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافظ - دودو الجباس

يحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف ويخطط لتحقيق الفوز وإضافة 3 نقاط جديدة لحسم الصدارة وانهاء المرحلة الأولى على القمة في رحلة التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

غيابات بيراميدز أمام سيراميكا

يفقد فريق نادي بيراميدز عددًا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار الدوري الممتاز الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي:

وقال طبيب بيراميدز أن أحمد سامي يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة

وأضاف أن رمضان صبحي يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.

كما يغيب محمود مرعي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة، بينما جاء غياب وليد الكرتي بسبب شعوره بآلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.

تشكيل سيراميكا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.