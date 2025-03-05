برنامج الأغذية العالمي: لدينا إمدادات تكفي لأقل من أسبوعين بغزة

قال برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إن لديه إمدادات غذائية كافية فقط في قطاع غزة لإبقاء المطابخ والمخابز العامة مفتوحة لمدة تقل عن أسبوعين، بعد أن منعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء.

ويهدف الحصار الإسرائيلي إلى الضغط على حركة حماس لقبول ترتيب بديل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، بعد ستة أسابيع من الهدنة.

وبعد أكثر من 16 شهراً من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، يعتمد سكان القطاع كليا على الأغذية المنقولة بالشاحنات والمساعدات الأخرى.

ونزح معظم السكان من منازلهم، والكثير منهم بحاجة إلى مأوى.

ووصفت جماعات حقوقية منع إسرائيل دخول المساعدات بأنه "سياسة مجاعة".