تشكيل غزل المحلة ضد بتروجيت في الدوري

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بتروجيت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يحل فريق غزل المحلة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بتروجيت بملعب استاد الكلية الحربية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء.

يقود التونسي محمد علي بن حمودة تشكيل غزل المحلة أمام بتروجيت، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة عبده يحيى ومحمد أشرف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء غزل المحلة محمود مجدي، مدافع فريق 2005، وذلك لأول مرة أمام بتروجيت في مواجهة الليلة.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد بتروجيت في المركز الثاني عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد بتروجيت

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - رشاد العرفاوي

وفي الهجوم: عبده يحيى - محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.