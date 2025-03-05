الحلقة السادسة.. شريف سلامة يُصاب بالحصبة في"كامل العدد"

أصيب الفنان شريف سلامة، ونجله عمر بـ "الحصبه" وذلك خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد++"، الذى يعرض خلال شهر رمضان بطولة دينا الشربينى وشريف سلامة.

وقررت الأسرة عزل أحمد (شريف سلامة) ونجله عمر عن باقي أفراد الأسرة، خوفًا من عدوى “الحصبه”.

وكان قد انضم العديد من النجوم لمسلسل "كامل العدد ++" منهم حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، يوسف عمر، وعمرو صالح.

وتدور أحداث المسلسل حول ليلى “دينا الشربينى” والتى تعمل فى مجال مستحضرات التجميل، وزوجها أحمد مختار، الذي يعمل دكتور تجميل، ويعيشان في منزل يضم ثمانية أبناء، ويواجهون العديد من التحديات والأزمات.