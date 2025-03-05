أصدقاء الأمس يقودون هجوم سيراميكا في مواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الأسبوع ال ١٧ من بطولة الدوري العام.

وتواجد الثلاثي فخري لاكاي وإسلام عيسى ومحمود زلاكا في هجوم سيراميكا أمام فريقهم الأسبق بيراميدز

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد عابدين - عمرو قلاوة - إبراهيم محمد - أيمن موكا - يوسف عفيفي - محمد رضا - محمد رضا بوبو.