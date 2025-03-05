ضبط مخابز مخالفة ومطحن بتهمة تهريب الدقيق المدعم في دمياط

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط برئاسة مجدى عبد الكريم ،حملة للمرور على المطاحن المنتجة للدقيق البلدي المدعم الذى يتم صرفه للمخابز البلدية ، وذلك للتأكد من جودة الدقيق المنتج وكذلك متابعة الأرصدة الموجودة بالمطاحن من الدقيق والأقماح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسفر المرور الذى تضمن عمل جرد فعلى لكميات الدقيق الموجودة بالمطحن على الطبيعة، وما هو مدون بالسجلات، عن ضبط أحد المطاحن لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدي المدعم تبلغ ١٦٣٧ شيكارة بوزن يصل إلى ٨٢ طن تقريباً ، حيث تم على الفور تحرير محضر بالواقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفة.

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط حملات تموينية مكبرة بناء علي توجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط

وتعليمات مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط بتشديد الرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الاسواق وضبط الاسعاروالمخالفات و تشديد الرقابه علي كافه مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وعلي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيةبدائره المحافظه .

اسفرت الحملات التموينيه عن اجمالي 72 محضر وبيانها في مجال المخابز 15 محضر وتحرير 8 محاضر نقص وزن و تحرير 3 محاضر مخالفة مواصفات و تحرير محضرين عدم اعلان عن قائمة تشتغل وتحرير محضرين عدم وجود سجل زيارات

وفي مجال الاسواق 56 محضر تم تحرير 29محضر عدم اعلان عن الاسعار وتحرير 20محضر عدم وجود شهاده صحيه وتحرير محضرين عرض لحوم مكشوفه وتحرير محضرين عدن وجود سجل تجاري وتحرير محضر بيع بسعر ازيد سجاير و تحرير محضرين ادارة منشأة بدون رخصه ومحاضر المواد البتروليه كما تم تحرير محضر اعلان عن اسعار غاز