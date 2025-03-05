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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامز جلال ساخرًا من مصطفى غريب: كبيرك تلم كارتة من موقف عبود

الفنان مصطفى غريب
الفنان مصطفى غريب فى رامز ايلون مصر
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سخر النجم رامز جلال، خلال الحلقة الخامسة من برنامج "رامز إيلون مصر"،من الفنان مصطفى غريب، الذى وقع ضحية المقلب اليوم .

وقال رامز جلال في مقدمته عن مصطفى غريب: "خضري وبتاع خضار وعمال يهبش في فلوس، النهارده ليلتك سودة يا مكلبز يابو خدود، عشان أنت ممثل محدود، كبيرك تلم كارتة من موقف عبود".

تدور فكرة "رامز إيلون مصر" حول استدراج ضحية المقلب إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، إلى جانب النجمة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة برنامج المواهب.

النجم رامز جلال رامز ايلون مصر الفنان مصطفى غريب البوابة ستار