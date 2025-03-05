بعد صعقه بالكهرباء.. انهيار مصطفى غريب في "رامز إيلون مصر"

تعرص الفنان مصطفى غريب، للانهيار خلال استضافته فى برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه النجم رامز جلال في رمضان 2025.

وظهر مصطفى غريب كضحية فى البرنامج، وخاض مقلب الفحص السريري، ثم صعقه رامز بالكهرباء، ولم يستطيع مقاومة ذلك فعلق صارخا: "مش قادر والله ايه دا يا جماعة، ياعم مش قادر لا، يا جماعة حد يرد يا جماعة حد يرد".

تدور فكرة "رامز إيلون مصر" حول استدراج ضحية المقلب إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، إلى جانب النجمة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة برنامج المواهب.