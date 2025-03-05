ريلمي تكشف عن أول هاتف يتغير لونه بالبرودة

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في عالم الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الرائد المزود بكاميرا متطورة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2025 في برشلونة.

يتميز الهاتف بمستشعر فائق الحجم وعدسة تيليفوتو بصرية، مما يعيد تعريف تجربة التصوير عبر الهواتف الذكية بفضل تقنيات مستوحاة من كاميرات DSLR، والتي توفر أداءً متفوقًا خاصة في تصوير البورتريه والإضاءة المنخفضة.

إلى جانب هاتفها المزود بكاميرا احترافية، كشفت ريلمي رسميًا عن سلسلة realme 14 Pro، التي تتصدر فئة الهواتف المتوسطة بفضل تصميمها الفريد وكاميرتها المتطورة.

وتعد هذه السلسلة أول هواتف في العالم بتقنية تغيير اللون استجابةً للبرودة، ما يمنحها طابعًا ديناميكيًا غير مسبوق.

كما تتميز ببطارية ضخمة بسعة 6000mAh وتقنية MagicGlow Triple Flash، التي توفر تجربة تصوير بورتريه ليلي مذهلة إلى جانب عمر بطارية طويل.

يعد ظهور ريلمي في MWC 2025 خطوة محورية في مسيرتها العالمية، حيث يعكس هذا الحدث التزامها المستمر بالابتكار وسعيها للمنافسة على أعلى المستويات في قطاع الهواتف الذكية.