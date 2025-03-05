الجمعة.. غلق باب الترشح في انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والتي بدأت السبت الماضي وحتى الجمعة المقبل الموافق ٧ مارس الجاري، على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين ثم يعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم ٢٥ أبريل المقبل التى يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.

ويحق التصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية ٢٠٢٤-٢٠٢٨، ٣١ صوتا بواقع ٣٠ اتحاد أولمبي، وصوت للبرلمانية آية مدنى العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية، وضمت قائمة الاتحادات الأولمبية الرماية، ألعاب القوى، كرة اليد، السباحة، التجديف، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الهوكي، الإسكواش، التايكوندو، رفع الأثقال، كرة السلة، السلاح، الجودو، الخماسى الحديث، الفروسية، كرة القدم، المصارعة، الشراع والانزلاق، الجمباز، التنس، الدراجات، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الثلاثي، الكانوى والكياك، الجولف، الرجبي، الإسكواش، التزحلق الفنى على الجليد.

وكشف مصدر عن رفض 10 اتحادات أولمبية، على رأسها اتحاد الخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، واتحاد السلاح برئاسة طارق الحسيني، واتحاد الجماز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، خوض انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية المزمع لها شهر أبريل المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن هذه الاتحادات رفضت ضغوطا كبيرة من أجل خوض انتخابات اللجنة الأولمبية.

وأشار المصدر، إلى أن تكتل هذه الاتحادات سيعلن فى الفترة المقبلة الأسباب الحقيقية وراء رفض خوض انتخابات اللجنة الأولمبية.

وتقدمت حتى الآن قائمة المهندس ياسر إدريس، بأوراق اعتماد ترشحها، لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية ٢٠٢٤-٢٠٢٨، المقرر لها ٢٥ أبريل المقبل.

يخوض المهندس ياسر إدريس الانتخابات بقائمة كاملة تقدمت جميعها فى أولى أيام فتح باب الترشح بأوراق اعتمادها لخوض الانتخابات، حيث ترشح المهندس ياسر إدريس على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى فى منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.

فى منصب السكرتير العام ترشح اللواء حازم حسني، وفى منصب السكرتير العام المساعد تقدم محمد مطيع، واللواء شريف القماطى على منصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفى العضوية ترشح كل من محمد عبد المقصود، اللواء مجدى اللوزي، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، واللواء محمد محمود، وكابتن طارق السعيد، وأيمن علي.

ونجح المهندس ياسر إدريس في إحداث توافق بين الاتحادات وتجهيز فرق عمل من معظم الاتحادات الرياضية استعدادا لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بفكر متطور قادر على العطاء لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية.

وحضر للتأييد خلال تقديم قائمة المهندس ياسر إدريس بأوراق ترشحهم كل من الدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للقوس والسهم، المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، وخالد فتحي، رئيس اتحاد اليد، وأحمد حبش، رئيس اتحاد الشراع والانزلاق، العميد حاتم فودة، رئيس اتحاد ألعاب القوى، حيث أعلنوا دعمهم الكامل لقائمة المهندس ياسر إدريس خلال الانتخابات.