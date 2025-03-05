OPPO تكشف عن استراتيجيتها الجديدة للذكاء الاصطناعي خلال MWC 2025

أعلنت OPPO عن استراتيجيتها الجديدة والمحسنة للذكاء الاصطناعي خلال قمة OPPO AI Tech التي انعقدت ضمن فعاليات MWC 2025، مؤكدة التزامها بتقديم تجارب ذكاء اصطناعي متطورة وآمنة لمستخدمي الهواتف الذكية.

وشملت هذه الاستراتيجية الكشف عن ميزات جديدة، مثل AI Call Translator وAI VoiceScribe، إلى جانب التزامها بإطلاق تحديثات شهرية لتعزيز أداء الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشركة إلى مضاعفة قاعدة مستخدميها للذكاء الاصطناعي التوليدي لتصل إلى 100 مليون مستخدم بحلول نهاية 2025، ما يعكس التوسع السريع في اعتماد هذه التقنيات.

في إطار التعاون مع Google، تعمل OPPO على تعزيز تكامل تقنيات Google Gemini داخل أجهزتها، مما يتيح للمستخدمين تنفيذ إجراءات متقدمة عبر التطبيقات الأصلية للهواتف الذكية، مثل الملاحظات والتقويم والساعة.

كما تخطط الشركة لدعم إصدارات متطورة من Gemini، بما في ذلك Gemini 1.5 Pro وGemini 2.0، مما يعزز الأداء والقدرة على الاستجابة.

وإدراكًا لأهمية الخصوصية والأمان، أعلنت OPPO عن دمج تقنية Private Computing Cloud (PCC) المستندة إلى Confidential Computing من Google Cloud، والتي توفر بيئة معالجة بيانات آمنة لحماية خصوصية المستخدمين عند استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي مثل AI Search وAI Call Summary.

تركز OPPO في استراتيجيتها البحثية على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب تجربة المستخدم، مع التركيز على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الإبداع، وتطوير تقنيات التصوير الفوتوغرافي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تتعاون الشركة مع MediaTek لتطوير رقاقات تدعم معالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر، مما يساهم في تحسين الأداء دون التأثير على استهلاك الطاقة.

كما تعتمد OPPO على تقنيات متطورة مثل LoRA وMoE لتعزيز قدرات أجهزتها الذكية.

في إطار خططها التوسعية، أعلنت OPPO عن التزامها بإصدار تحديثات شهرية للذكاء الاصطناعي، مع توفير ميزات جديدة مثل AI Search وتكامل تطبيقاتها مع Google Gemini على هواتفها المستقبلية، بما في ذلك OPPO Find N5.

وستدعم هذه الأجهزة أيضًا ميزات متطورة مثل AI Call Translator، الذي يوفر ترجمة فورية للمكالمات، وAI VoiceScribe، الذي يتيح تلخيص الاجتماعات والمكالمات بدقة عالية.

وتعزيزًا لحضورها في المشهد التكنولوجي، استضافت OPPO في قمتها لاعب كرة القدم الإسباني ديفيد فيا، الذي اختبر التقنيات الجديدة بنفسه، مما يبرز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين حياة المستخدمين اليومية والمهنية.

وعلى هامش MWC 2025، تعرض OPPO أحدث هواتفها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Find N5 وسلسلة Reno13 وسلسلة Find X8، بالتعاون مع شركاء تقنيين بارزين مثل Google وMediaTek وQualcomm.

ومن خلال هذا النهج، تواصل OPPO ريادتها في تقديم تجارب ذكاء اصطناعي متطورة، مدعومة بجهودها المستمرة في البحث والتطوير، بهدف إعادة تعريف مستقبل الهواتف الذكية والارتقاء بتجربة المستخدم.