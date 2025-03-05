إصابة 22 شخصًا في حادث تصادم سيارة بأسوان

أصيب 22 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعي بمركز أسوان، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 22 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى إسعاف خاص بأسوان

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارًا بوقوع الحادث بالقرب من الوحدة الصحية لنجع الديسة بقرية الأعقاب التابعة لمركز أسوان، حيث تبين أن التصادم وقع بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى تابعة لإحدى جمعيات تنمية المجتمع، والتي تستخدم كإسعاف خاص لنقل المرضى.

نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي

وعلى الفور، دفعت مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى، بينما تم تحويل بعض الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى الأقسام المتخصصة.

وأفادت مصادر طبية بأن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ، فيما يخضع المصابون للمتابعة الطبية المستمرة داخل المستشفى.

من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وجاري رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، كما بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات التصادم وتحديد المسؤولية.

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