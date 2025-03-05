سالي عبد السلام عن إجهاضها توأم: "الضربة كانت قوية.. ومش هعاند القدر"

تحدثت الإعلامية سالي عبد السلام، عن تجربة إجهاضها توأمها، قائلة: "لم أستسلم، لكني قلت كفى، لن أعاند القدر، أنا بتحسد، وناس بتقولي أنتِ عندك كل حاجة، كمان عاوزة تتزوجي وتخلفي، ودي أقل حاجة من بتتقال من ناس ربنا يسامحها، من قريب مش من غريب، مستكتر عليّ، وبيني وبينهم ربنا يوم الدين".

وأضافت عبد السلام خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "الضربة كانت قوية وشديدة أوي، فقد حملت بعد زواجي بسنتين تقريبا، لكني قعدت سنة كل شوية أتسأل، رغم إن المفروض دي حاجة متخصش حد وأنا سايباها على الله".

وتابعت، أن الحمل جاء بعد سنتين من الزواج، بعدما قامت الليل لمدة سنة كل يوم، ودعت الله بالذرية الصالحة: "قعدت سنة أقيم الليل وأدعي وأقول ربِ لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين كل يوم، ورغم صعوبة الحمل في توأم بشكل طبيعي كما أخبرني الأطباء، إلا أنني حملت توأما ولم يصدق الأطباء ما حدث".