"ICT Misr" و"IoT Misr" تستهدفان مضاعفة الأعمال في 2025

شهدت شركتا "ICT Misr" المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتكاملة، و"IoT Misr" الرائدة في تقنيات إنترنت الأشياء والمدن الذكية، نمواً غير مسبوق خلال عام 2024، حيث توسعتا في إنشاء قطاعات جديدة وضم أعمال إضافية، مع خطط طموحة لمضاعفة حجم الأعمال خلال 2025.

أكد المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr"، أن الشركة حققت نموًا بنسبة 200% في حجم أعمالها خلال 2024 مقارنة بعام 2023، مدعومة بتوسع شراكاتها الاستراتيجية مع "دل تكنولوجيز"، والتي أصبحت تمثل أكثر من 40% من حجم أعمال الشركة، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال 2025.

وأضاف أن قطاع الأمن السيبراني شهد نموًا بنسبة 60% بفضل التعاون مع شركات عالمية مثل Proofpoint، Fidelis، وNetwitness، كما ارتفعت الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة للقطاع المصرفي، والذي يمثل 60% من أعمالها، إلى جانب توسع الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي.

وأشار إلى أن أحد الإنجازات البارزة لعام 2024 كان تعزيز الشراكة مع Veritas، حيث زاد حجم التعاون بنسبة 56% مقارنة بعام 2023، مما عزز مكانة "ICT Misr" في السوق المصري، مع توقعات بمواصلة النمو خلال 2025.

من جانبه، أوضح المهندس عمرو نور، رئيس مجلس إدارة شركة "IoT Misr"، أن الشركة تمكنت من مضاعفة حجم أعمالها 10 مرات خلال 2024 مقارنة بعام 2023، مدفوعة بتوسعات استراتيجية شملت إضافة وحدتي أعمال جديدتين هما Light Current وPassive Network، إلى جانب تقديم حلول متطورة للقطاع المصرفي.

وأضاف أن "IoT Misr" أجرت تحولات هيكلية كبرى شملت إعادة تطوير علامتها التجارية والفوز بتعاقدات رئيسية مع القطاعين الحكومي والخاص. كما أكد أن الشركة تستهدف خلال 2025 مضاعفة أعمالها مجددًا، مع تركيز أكبر على التوسع في مشاريع المدن الذكية وتعزيز محفظة خدماتها.

مع تحقيق معدلات نمو استثنائية خلال 2024، تستعد "ICT Misr" و"IoT Misr" لدخول 2025 باستراتيجيات توسعية تهدف إلى تعزيز ريادتهما في مجالات التكنولوجيا، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، ما يرسّخ مكانتهما في دعم التحول الرقمي في مصر والمنطقة.