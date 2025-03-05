"فبيصي" يجتمع بمسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية بالفيوم

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لقاء مع مسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية، وعدد 100من مسؤولي الصفحات الإعلامية بالمدارس على مستوى المحافظة، بحضور رشا يوسف، وكيل المديرية، والدكتور أحمد سالم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتعزيز الدور الإعلامي في العملية التعليمية.

في بداية الاجتماع، هنأ وكيل الوزارة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

أشار الدكتور قبيصي، إلى أهمية نشر الأنشطة والمسابقات التي تُنظم على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، والمديرية.

وأكد على ضرورة صياغة الخبر الإعلامي بشكل جيد، واستخدام لغة سليمة وخالية من الأخطاء، وذلك لضمان وصول الرسالة التعليمية بشكل فعال.

كما شدد على ضرورة أن تكون الصفحات الإعلامية للمدارس والإدارات التعليمية رافد من روافد التنمية المهنية للمجتمع التعليمي، من أجل تمكين الطلاب من تحقيق الاستفادة القصوى من خلال نشر الأنشطة والفعاليات والفيديوهات التعليمية التي تساهم في تطويرهم، ورفع المستوى العلمي لدى الطلاب من خلال نشر الفيديوهات التعليمية.

و في سياق متصل، أعلن وكيل الوزارة عن مسابقة لاختيار "أفضل صفحة إعلامية بالمدارس" على مستوى المحافظة، كما تم التأكيد على توحيد أسماء الصفحات الإعلامية لتكون موحدة في جميع الإدارات التعليمية والمدارس، على أن تكون صفحة واحدة فقط لكل مدرسة ويتم من خلالها نشر جميع الفعاليات والأنشطة.

ومن خلال هذه الأنشطة والفعاليات، يسعى وكيل الوزارة إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والمجتمع، وزيادة التفاعل بين الطلاب والمعلمين عبر منصات الإعلام المدرسي، ونشر جميع الأنشطة التعليمية والتربوية والمسابقات الرياضية والفنية ، والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية وغيرها للطلاب والمعلمين على الصفحات الرسمية للمدارس على مستوى المحافظة.

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