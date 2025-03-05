قداس أربعاء الرماد 2025 في الصرح البطريركي بقيادة المطران وليم شوملي

ترأس المطران وليم شوملي، النائب البطريركي العام، يوم الأربعاء 5 مارس 2025، قداس أربعاء الرماد في كنيسة الصرح البطريركي في القدس، بمشاركة الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى موظفي البطريركية والمؤسسات الكاثوليكية وأخوية الأمهات. وأعلن المشاركون بدء موسم الصوم الأربعيني، سائرين معًا على دروب الرجاء والتوبة.

وخلال القداس، تحدث المطران شوملي عن أهمية فترة الصوم كوقت للتجديد الروحي والتوبة، مؤكدًا على ضرورة التواضع والتوبة القلبية في هذه الفترة المباركة. كما دعا الجميع إلى التأمل في المعاني العميقة لهذا الموسم، الذي يشمل الصلاة والتوبة والعطاء، مشددًا على أهمية السير في طريق الرجاء نحو تجديد العلاقة مع الله.

وتجمع الحضور في قداس رمزي يحمل أبعادًا روحية عميقة، معبرين عن تضامنهم مع المجتمع المسيحي في بداية هذا الموسم المبارك.