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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل بإمكانية تخفيف رسوم ترامب الجمركية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل بإمكانية تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على كندا والمكسيك.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.2%، في أعقاب التراجع الواسع في الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بسبب مخاوف التعريفات الجمركية.

وصعد مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 3.3%.

وواصل اليورو مكاسبه التي حققها في أواخر أمس بنسبة 0.84% أخرى مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، قبل أن يتراجع من تلك المستويات المرتفعة ليتداول مرتفعا بنسبة 0.77% مقابل الدولار الأمريكي.

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