مباحث أرمنت تضبط عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش و12 قطعة سلاح

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت جنوب غرب محافظ الأقصر، من القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين بحوزتهما كمية متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجها على الراغبين و12 قطعة سلاح ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر إخطارًا من العميد طه خاطر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بقيام كلًا من "ع م" 40 سنة، و"م ع" 50 سنة، عاطلان ومقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت، عنصرين إجراميين"لهما معلومات جنائية" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار بها متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

مباحث أرمنت تتمكن من ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت من استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر والشابو و12 قطعة سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية – بندقية خرطوش – 9 فرد محلى – مسدس- 2 خزينة بندقية آلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.