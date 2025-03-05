تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية في بورسعيد

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 594 متر مربع لإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة بورسعيد.

تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع دار الإفتاء المصرية في بورسعيد

كما صدق المجلس على مذكرة إدارة الأملاك، ومذكرة مديرية الإسكان والمرافق بشأن تطوير سوق التصنيع العشوائي بحي الضواحي، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء غرفة "بلوف" لخط المازوت "السويس - أبو سلطان - بورسعيد" بجوار غرفة جاسكو، على أن يكون التخصيص بغير مقابل وبدون رسوم حيث أن المشروع هو مشروع قومي معد للنفع العام .

حضر المجلس التنفيذي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات.