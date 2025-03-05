التحالف الوطني يوزع وجبات إفطار على الصائمين بمحافظتي القليوبية والمنوفية

وزعت مؤسسة العربي الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجبات إفطار على الصائمين وعمال النظافة وسائقي خدمات الإسعاف والأسر الأولى بالرعاية بمحافظتي القليوبية والمنوفية، احتفالا بشهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة والتحالف في دعم الأهالي وتوفير افطار صائم لبعض الفئات التي تضطر لتناول الوجبة بعيدا عن أسرتها.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها التحالف الوطني، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا للتوجيهات الرئاسية.

أوضحت مؤسسة العربي في بيان لها، أنه تفعيلا لاستراتيجية التحالف الوطني، بدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية يقوم شباب ومتطوعى مؤسسة العربي الخيرية، بتوزيع وجبات لإفطار الصائمين من الحالات والفئات الأولى بالرعاية بمدن محافظتي المنوفية والقليوبية لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وأكد البيان أن الحملة ضمن جهود التحالف الوطني ومؤسسة العربي الخيرية للعمل على تقديم الدعم المطلوب لأهالينا البسطاء لتخفيف العبء عن كاهلهم طوال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت أيضا، بتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظتي القليوبية والمنوفية، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ضمن خطة التحالف الوطني ومؤسسة العربي الخيرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز المحافظتين، تضمنت كراتين المواد الغذائية على المستحقين وذلك من خلال قاعدة بيانات المؤسسة.

توزيع وجبات إفطار

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