كندا تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

تقدمت كندا، اليوم الأربعاء، بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بسبب زيادة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت السفيرة الكندية لدى منظمة التجارة العالمية ناديا ثيودور، على موقع "لينكد إن"، أن "قرار الولايات المتحدة لا يترك لنا خيارًا".

وقالت ثيودور إنها "نيابة عن حكومة كندا، طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية غير المبررة على كندا"، وفقا لصحيفة "لو موند" الفرنسية.

وبعد وقت قصير من عودة ترامب إلى منصبه في 20 يناير، أعلن عن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين كندا والمكسيك، متهمًا إياهم بالفشل في وقف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات. ومضى قدمًا في فرضها يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى عدم إحراز تقدم على الجبهتين. وبعد أن ردت كندا، هدد ترامب بسرعة بضرب كندا مرة أخرى بروسم جمركية مؤلمة.

ومع ذلك، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في وقت لاحق، إنه يعتقد أن ترامب "سيعمل على حل" مع المكسيك وكندا.

كما وقع ترامب يوم الاثنين على أمر بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا من 10% على الصين إلى 20% - لتضاف إلى الرسوم الحالية على مختلف السلع الصينية، وبعد وقت قصير من سريان الرسوم الجمركية على السلع الكندية، هاجم رئيس الوزراء جستن ترودو، ترامب بمحاولة التسبب في انهيار الاقتصاد الكندي لتسهيل ضم الولايات المتحدة لبلاده.