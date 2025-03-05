وزيرة التجارة الأمريكية: ترامب قد يخفف الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خططا لتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة على السلع من كندا والمكسيك، بحسب مسئول كبير، بعد يوم واحد من شنه حربا اقتصادية على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة أثارت تحذيرات من ارتفاع الأسعار والاضطرابات في السوق الأمريكي.

ومدد الرئيس الأمريكي استراتيجيته التجارية العدوانية في منتصف ليل الثلاثاء باستهداف أقرب جارتين للبلاد برسوم جمركية بنسبة 25%.

وتوقعت شركات التجزئة العملاقة في الولايات المتحدة أن تبدأ الأسعار "على الأرجح" في الارتفاع على أرفف المتاجر على الفور تقريبا؛ مما أثار تساؤلات حول وعود ترمب "بجعل أميركا في متناول الجميع مرة أخرى" بعد سنوات من التضخم المرتفع.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك - لشبكة "بلومبرج" اليوم الأربعاء - إن الرئيس قد يلغي بعض الرسوم الجمركية كجزء من اتفاق مع كندا والمكسيك.

وأضاف "ما يفكر فيه هو أي أقسام من السوق يمكنها ربما - ربما يفكر في منحها تخفيفا". في حين أن بعض المنتجات ستظل تواجه تعريفة بنسبة 25% بموجب الاتفاق، "قد تكون السيارات، وقد تكون منتجات أخرى أيضًا" هي التي تحصل على الإعفاء، كما اقترح.

وأثناء خطاب ترامب المشترك أمام الكونجرس مساء الثلاثاء، أقر بأن التعريفات الجمركية ستتسبب في "اضطراب بسيط، لكننا موافقون على ذلك".

وألقى باللوم في تحديات تكلفة المعيشة على سلفه، جو بايدن، الذي ادعى أنه ورث منه "كارثة اقتصادية وكابوس تضخم".

وظل الاقتصاد الأمريكي، في الواقع، مرنًا في السنوات الأخيرة، وانخفض التضخم بشكل كبير من ذروته - عند أعلى مستوى في جيل - قبل ثلاث سنوات.

وقال ترامب: "من بين أعلى أولوياتي إنقاذ اقتصادنا والحصول على إغاثة دراماتيكية وفورية للأسر العاملة. بصفتي رئيسًا، أقاتل كل يوم لعكس هذا الضرر وجعل أمريكا في متناول الجميع مرة أخرى".

وردا على الحرب التجارية من ترامب، أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي) اعتبارا من أمس.

وستمضي كندا بهذا الإجراء في حال مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض رسومها التجارية على المنتجات الكندية، وفقا لترودو.

وأوضح في بيان أن الرسوم ستطبق فورا على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، فيما ستدخل الرسوم على المنتجات المتبقية بقيمة 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ خلال 21 يوما.

وتابع "ستظل رسومنا الجمركية سارية لحين سحب التدابير التجارية الأمريكية، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأمريكية فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من الإجراءات غير الجمركية".

وحث ترودو، الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في رسومها الجمركية، مؤكدا أن كندا "تظل ثابتة" في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها.