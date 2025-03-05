بن شرقي يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم الدبيس، أشرف داري، مصطفى العش، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: وسام أبوعلى، جراديشار.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق مباراة النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في التاسعة مساء غدا الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الأهلي وطلائع الجيش إلى الحكم طارق مجدي، ويعاونه أحمد لطفي كحكم مساعد أول، وشهاب راشد كحكم مساعد ثاني، ومحمود رشدي كحكم رابع، ويتولى عبدالعزيز السيد إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه علاء صبري.