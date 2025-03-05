بسبب تركها العمل ... تفاصيل التحقيق في مصرع سيدة داخل حمام شقتها بالمعادى

بدأت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة متوفاه داخل حمام شقتها، بمنطقة زهراء المعادى.



كشفت التحقيقات أن المتوفاه تناولت مادة مطهرة، أودت بحياتها، قبل عودة زوجها للمنزل واكتشاف جثتها داخل الحمام، بسبب مرورها بأزمة نفسيه حاده.

تبين من مناظرة النيابة ان الجثة، لسيدة في العقد الرابع، ترتدي كامل ملابسها ، لا يوجد آثار ضرب أو طعن بجسدها، وأمرت النيابة بإجراء الصفة التشريحية لبيان عدم وجود شبهه جنائية، والتصريح بدفن المتوفاه.

استمعت النيابة الي أقوال زوج المتوفاه حيث أكد أن زوجته تعانى من أزمة نفسية حادة بسبب تركها عملها، ولم يتهم أحد بقتلها، أو وجود شبهة جنائية في الحادث.

ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة المعادي من مدير شركة سياحة يفيد بالعثور على جثة زوجته داخل حمام الشقة بمنطقة زهراء المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة سيدة داخل الحمام وبجوارها زجاجة مطهر، وعدم وجود أي أثار عنف على الأبواب والنوافذ، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.