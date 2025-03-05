مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يعلن وقف أمريكا دعمها الاستخباراتي لأوكرانيا

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف اليوم الأربعاء وقف الولايات المتحدة للتعاون الاستخباراتي مع أوكرانيا؛ وسط توترات بين البلدين بعد مشادة بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض، وذلك للضغط على حكومتها للتعاون مع خطط إدارة ترامب لإنهاء الحرب في البلاد مع روسيا.

وأشاد راتكليف بتصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء الذي "مدح" فيه الرئيس ترامب، وأصر على أنه يدعم السلام مع روسيا، مضيفا أن مشاركة الاستخبارات ستستأنف، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال راتكليف: "أصدر الرئيس زيلينسكي بيانا قال فيه: أنا مستعد للسلام وأريد قيادة الرئيس دونالد ترامب لتحقيق هذا السلام؛ لذا أعتقد أنه على الجبهة العسكرية وجبهة الاستخبارات؛ فإن التوقف الذي تسبب في ذلك سيزول، وأعتقد أننا سنعمل جنبا إلى جنب مع أوكرانيا كما فعلنا، لدفع العدوان الذي يحدث هناك".

وبعد أن أمر ترامب بتعليق المساعدات العسكرية أمس، اختلف المسئولون حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تستمر في مشاركة الاستخبارات. وقال أحد المسئولين إن جميع المعلومات الاستخباراتية التي لا تتعلق مباشرة بحماية القوات الأوكرانية قد تم تعليقها. بينما قال مسئول آخر إن هذا الاستثناء يشمل معظم مشاركة الاستخبارات، وأن المعلومات لا تزال تتدفق إلى القوات الأوكرانية.

وقال راتكليف إن ترامب طلب تعليق مشاركة المعلومات الاستخباراتية. وتشير تعليقاته إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية قد أوقفت على الأقل بعض مشاركتها للمعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا لفترة قصيرة.