حجز محاكمة المخرج محمد سامي لجلسة 19 مارس للحكم

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الدعوي المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى، والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية، لجلسة 19 مارس للحكم.

وخلال الجلسة طلب دفاع المخرج محمد سامي من المحكمة وقف سير الدعوي لحين الفصل في الدعوي السابقة المرفوعة أمام محكمة جنح أكتوبر والتي قضت فيها المحكمة بتغريم موكله بمبلغ مالي.

وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي وجه إليها ألفاظا خادشة.

كانت الفنانة عفاف شعيب، أقامت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامى، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

وأحالت النيابة العامة بأكتوبر، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، إلى المحكمة المختصة، لاتهامه بالسب والقذف.

وكانت النيابة العامة وجهت للمخرج محمد سامي، في القضية رقم 15130 لسنة 2024 جنح 6 أكتوبر، تهمة سب المجني عليها عفاف شعيب ووجه إليها ألفاظًا من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في اليوم الرابع عشر من مارس 2024.