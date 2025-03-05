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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"مجاش عزاني في أمي".. طارق لطفي يكشف خلافه مع الفنان أحمد حلمي

طارق لطفي
طارق لطفي
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كشف الفنان طارق لطفي عن خلافه مع الفنان أحمد حلمي، وذلك بعد مسلسل "عد تنازلي"، والذي قام بإنتاجه الفنان أحمد حلمي وجسد البطولة الفنان طارق لطفي والفنان عمرو سعد.

وتابع الفنان طارق لطفي في تصريحات أثناء استضافته في برنامج "حبر سري" أن هناك وعدا لم يتحقق في المسلسل من قِبَل الفنان أحمد حلمي وشركة الإنتاج.

وأضاف لطفي أنه تغاضى عن ذلك، ولكن لم يتم الصلح بينه وبين الفنان أحمد حلمي بعد الخلاف، خاصةً وأن الأخير لم يقدم له واجب العزاء في وفاة والدته.

واختتم الفنان طارق لطفي حديثه: "ده مجاش عزاني في أمي، ولا حصل كلام من يوم الخلاف، وانا بالنسبة ليا معنديش اي حاجه اقولها تاني".

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