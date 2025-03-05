الأنبا دميان يشارك في حفل إفطار سفارة مصر بألمانيا

لبى الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، دعوة السفير الدكتور محمد عبد الستار البدري سفير مصر في ألمانيا للمشاركة في حفل الإفطار الذي أقيم بمقر السفارة المصرية في برلين.

حضر حفل الافطار إلى جانب أعضاء السفارة ممثلو الأزهر الشريف والجالية المصرية، والدكتور مهندس هاني عازر.

رافق الأنبا دميان عدد من الآباء الكهنة ووفد عن مجلس شمامسة برلين.

وفي كلمته، نقل الأنبا دميان تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز قيم المحبة والتعايش المشترك بين الجميع.