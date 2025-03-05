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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنتر ميلان ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
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أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره فينورد بملعب فيجينورد، في لقاء ينطلق الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام فينورد، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب الفرنسي ماركوس تورام.

كان إنتر ميلان تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

بينما وصل فينورد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى ميلان الإيطالي في الملحق المؤهل لدور الـ16.

تشكيل إنتر ميلان ضد فينورد

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ستيفان دي فري - فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - كريستيان أسلاني - بيوتر زيلينيسكي - أليساندرو باستوني

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

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