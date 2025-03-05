بنك قناة السويس يُنظم زيارة لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بمناسبة شهر رمضان المُبارك

نظّم بنك قناة السويس زيارة إلى لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال - مصر 57357، وذلك لدعم الأطفال المرضى بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، حيث قام البنك بدعوة موظفيه ضمن مُبادرة "سفراء المسئولية المُجتمعية" للمشاركة في هذا اليوم، لإضفاء البهجة على قلوب الأطفال وأسرهم، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لبنك قناة السويس والحرص على تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية بين الموظفين.



تضمنت الزيارة أنشطة ترفيهية لتزيين أقسام المستشفى بأجواء رمضانية تعكس روح الشهر الفضيل وتنشر الأمل والتفاؤل بين المرضى، وأيضًا المُشاركة في ورش عمل فنية مع الأطفال، وكذلك توزيع بعض الهدايا التذكارية على الأطفال.



بدأت الزيارة بجلسة توعوية قدمها فريق المستشفى، ثم انطلقت فعاليات الزيارة بتزيين أقسام المستشفى بزينة رمضان، حيث قام موظفو البنك سفراء المسئولية المُجتمعية بتعليق الفوانيس والزينة الرمضانية.

كما قام الموظفين بتوزيع الهدايا على الأطفال، وشملت فعاليات الزيارة أيضًا المشاركة في ورش عمل فنية وتلوين، حيث انضم موظفو البنك إلى الأطفال في أنشطة إبداعية ساعدتهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة إيجابية.



شهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من الموظفين، الذين حرصوا على المشاركة في الأنشطة المختلفة، إيمانًا منهم بأهمية دورهم في إحداث تأثير إيجابي حقيقي في المجتمع.



وفي هذا السياق، قالت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسئولية المُجتمعية ببنك قناة السويس، أن تلك الزيارة تعكس حرص البنك على تقديم الدعم للهيئات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أشارت أن دور البنك لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات المصرفية، بل يمتد ليشمل تعزيز التنمية المجتمعية والمساهمة الفعّالة في تحسين جودة حياة الأفراد بالمجتمع.



وأكدت "الزيني" أن تلك الزيارة تأتي استكمالاً للدعم المُقدم من البنك على مدار السنوات الماضية لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال - مصر 57357، عبر العديد من المبادرات والتبرعات التي ساهمت في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، حيث قام البنك بالتبرع بغرفة كاملة في عام 2009، وأيضًا التبرع بغرفة الأجهزة التي تحتوي على المعدات الخاصة بالتحكم بجهاز السايبر نايف لإجراء الجراحات الإشعاعية في عام 2022، وكذلك التبرع للمُساهمة في تغطية عدد 7 حالات من أطفال مرضى السرطان خلال رحلة علاجهم بالمستشفى بالقاهرة الكُبرى.



وأضافت أن بنك قناة السويس قام بالتبرع مؤخرًا للمستشفى، للتكفل بشراء جهاز Energy Spectrometer + TLC Scanner وجهاز تحليل طيفي يستخدم في معمل إنتاج المادة المُشبعة المستخدمة في حالات العلاج والتشخيص للأورام، ويبلغ عدد المستفيدين من الجهاز نحو 3300 طفل سنويًا، وأيضًا لتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 5 حالات توجد على قوائم الانتظار بالمستشفى. ذلك بخلاف التبرع للمُساهمة في تغطية علاج عدد 20 حالة من أطفال مرضى السرطان خلال رحلة علاجهم بالمستشفى في القاهرة الكُبرى.



والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يضع المسئولية والتنمية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبني برامج فعّالة لخدمة المجتمع، آخذاً في اعتباره الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 8 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال والمرأة وأيضاً الرياضة والفن والثقافة.



هذا ويستمر بنك قناة السويس في تعزيز دوره بمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل المجتمعي بين كافة موظفيه، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

