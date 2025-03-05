وزير الشباب يتابع تكثيف تنفيذ الأنشطة والفعاليات بالمحافظات خلال رمضان

في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ قيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بمتابعة وتكثيف الأنشطة والفعاليات التي تُقام داخل المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الأنشطة التي تستهدف النشء والشباب في مختلف المجالات، وتعزيز دور مراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية، مؤكدًا أهمية استثمار البنية التحتية الرياضية التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية وشبابية متميزة للمواطنين.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أهمية التنسيق الكامل بين المديريات والقطاعات المعنية بالوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج المنفذة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ الفعاليات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ودعم الموهوبين في مختلف الألعاب، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن.

ووجه “صبحي” الشكر لمديري المديريات والعاملين بالوزارة على جهودهم المستمرة في تطوير العمل الشبابي والرياضي، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتقديم أفضل الخدمات للشباب في جميع المحافظات.