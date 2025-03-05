متحدث الوزراء: إعمار غزة يبدأ بالتعافي المبكر تمهيدًا لإعادة البناء الشامل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة ترتكز على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، يعقبها تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بصورة شاملة.

وأوضح “الحمصاني”، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إعداد دراسات متكاملة حول أوضاع القطاع لتحديد الأولويات في عمليات الإعمار.

وأشار إلى أن مرحلة التعافي المبكر تستهدف توفير أماكن إقامة مؤقتة وآمنة للمواطنين الفلسطينيين مع تلبية احتياجاتهم الأساسية لحين استكمال إعادة الإعمار، بما يضمن الحفاظ على حياة السكان داخل القطاع.

وأكد “الحمصاني” أن رؤية مصر لإعمار غزة تستند إلى تجارب عالمية ناجحة في إعادة الإعمار مع بقاء السكان في مناطقهم، وهو ما يتماشى مع الموقف المصري الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.