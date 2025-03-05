سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 5 مارس 2025

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار 3 قروش داخل البنوك المصرية، ليسجل 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50,68 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، الزراعي المصري"، ثم 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، القاهرة، الأهلي المصري".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنوك "ميد بنك، البركة"، ثم 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصري الخليجي، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي، مصر، المصرف العربي الدولي"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي"، و 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB و HSBC

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.68 جنيها للشراء و 50.78 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و مصرف أبوظبي الإسلامي.