اتحاد اليد يدرس تعديل اللوائح من أجل زيادة عدد المحترفين في الدوريات العالمية

يدرس اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي وضع تعديلات علي كتاب الأسس ولائحة الاحتراف تضع بنود تسهل عملية احتراف نجومنا في الدوريات العالمية، وهي الخطوة التي لابد أن تتحقق من اجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي اعلي مستوي يهدف اليها مجلس الاتحاد المنتخب.



وحاليا يعكف المجلس علي وضع ضوابط تسهل عملية الاحتراف امام اللاعبين وتمنع تقيدهم و تشجيعهم علي السعي وراء تجارب احترافية خارجية مع توفير الدعم لهم، مع التأكيد علي ضمان حقوق الأندية المحلية وتحقيق الاستفادة المتبادلة والاتفاق على أن الجميع.

يستهدف نجاح منظومة كرة اليد والمنتخبات المصرية التي تعمل المنظومة لخدمتها والسعي نحو تصدرها المشهد و اعتلاء منصات التتويج، ولم يتحقق ذلك دون فتح باب الاحتراف علي مصراعيه امام كل النماذج الواعدة في كل الفئات العمرية من اجل تحقيق حلمنا والتتويج بميدالية في "لوس انجلوس "، مع الوضع في الاعتبار كم النجاح والتطور الذي حدث لمنتخبنا في وجود كوكبة من نجومنا في الدوريات العالمية وحاليا نحتاج الي المزيد من أجل خطوة عالمية جديدة بعد المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة ، وهو المركز الذي لم يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عاما.