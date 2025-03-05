استشاري تغذية توضّح أهم النصائح والارشادات المفيدة لوجبتي الإفطار والسحور في رمضان

يحرص الكثير من الأشخاص علي تناول غذاء صحي في رمضان بدون زيادة في الوزن أو سمنة وذلك بكميات محددة وبنظام غذائي صحي جيد

وقدمت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مجموعة من النصائح والإرشادات للتغذية الصحية في مضان

١- احرص علي تناول السوائل اللازمة لجسمك وخصوصا أننا في وقت الشتاء، وفيه يتم الابتعاد قليلا عن تناول المياه لذلك يراعى شرب ما لا يقل عن ١٠ أكواب من المياه والمشروبات الدافئة الشفافة ما بين الإفطار والسحور.

٢- وجبة السحور الصحية يجب أن تحتوى على العيش البلدي، ونوع من البقوليات منزوع القشرة والمضروب جيدا كالفول المدمس أو العدس أو الفاصوليا البيضاء ويمكن استبداله بالبيض، ويجب أن تحتوى على مصدر هام من الكالسيوم كالجبنة البيضاء بدون ملح أو اللبن الرائب أو الزبادى وشرائح خضروات، يجب تناول مصدر من البوتاسيوم كالموز أو الكيوى أو الكنتالوب أو حبة موز.

يراعى تجنب تناول الأكلات المقلية والمسبكة واللحوم المصنعة والأغذية المصنعة وكذلك الحلويات والأغذية المرتفعة في الملح والسكريات. وتجنب تناول الكافيين على السحور، يجب قبل السحور بساعتين على الأقل .

٣- وجبة الإفطار يجب أن نبدأ بتناول كوب عصير صغير طبيعى ١٢٠مل والافضل ثمرة تمر بكوب ماء أو لبن وبعدها بـ١٠دقائق أو ١٢ دقيقه نبدأ بتناول وجبة الإفطار بوجبة تمهيدية وهى الشوربة ثم وجبة الإفطار وهى عبارة عن خضروات ثم البروتين ثم نوع واحد من النشويات الأرز أو المحشي أو المكرونه ثم البروتين ثم قطعة مقبلات إذا استحب ذلك .

الحلويات يراعى بعد الافطار بساعتين يومين قطعة حلويات شرقية وباقى الأيام ثمرة أو ثمرتين فاكهة .